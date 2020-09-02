РИАМО - 2 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который отмечает 85-летний юбилей, сообщает Газета.ru.

Поздравительную телеграмму российского лидера артисту опубликовали на сайте Кремля.

«Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей. Ваш яркий, самобытный талант и бескорыстное служение избранному делу – значимый, вдохновенный вклад в приумножение лучших традиций театрального искусства и кинематографа, литературного творчества», – написал Путин.

Президент пожелал актеру здоровья и бодрости духа​.

В прошлом году Гафт перенес инсульт. После реабилитационного периода он соблюдает строгий режим дня. 85-летний юбилей он будет праздновать в узком семейном кругу за городом.​