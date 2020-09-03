из личного архива Ольги Шараповой

Развивать творческий потенциал, уметь вести наполненную смыслом беседу, воспитывать вкус – сегодня это уже не просто дань моде. Все эти навыки позволяют увереннее чувствовать себя в обществе, а значит повышают шансы занять в нем достойное место. Именно поэтому все большую популярность набирают паблики, рассказывающие об искусстве. При этом наиболее актуальными становятся ресурсы, дающие представление о новых трендах и лицах, которых не найти в учебниках. Как от заученных энциклопедических знаний перейти в мир современного искусства, почему посещение Третьяковки не гарантирует глубокого понимания живописи и как выделить то, что действительно заслуживает внимания, РИАМО рассказала блогер, журналист и художник Ольга Шарапова.

– Ольга, на протяжении многих лет вы работали в политической журналистике, а теперь стали блогером и пишете об искусстве. Как пришли к этому?

– О политике сейчас пишут многие, а об искусстве – единицы. Мне захотелось поделиться своим опытом и знаниями на эту тему, ведь сегодня в России подобная информация в серьезном дефиците. Современный мир живописи – закрытая территория для большинства.

Только кажется: сходил в Третьяковку, и вот оно – искусство. На самом деле, мы практически отрезаны от мировой живописи и варимся в собственном соку.

– Получается, посетить музей недостаточно, чтобы получить представление о современной живописи?

– Конечно! В галереях и салонах практически нет картин художников, которые сейчас получают золотые медали на международных выставках, мастер-классы которых собирают аншлаги. Мой канал «Истории о живописи» в Facebook рассказывает именно о таких художниках. Для зарубежного любителя искусства это знакомая классика, для российского – новые имена.

– Если я правильно понимаю, вы пишете о современных художниках-реалистах? А ведь сейчас многие считают реализм скучным.

– В мире так никто не считает, ведь реализм – это не «фотографирование». Существует множество современных течений реализма: акварельный импрессионизм, абстрактный реализм, акварельный гиперреализм, реалистическое искусство screen&wall (живопись, которая впечатляет и в реальности, и на экране компьютера), цифровая живопись, минимализм. Это лишь малое количество направлений. О них я рассказываю в своем канале «Истории о живописи» в «Яндекс. Дзен».

Концерты и фестивали 2020, которые не отменили из‑за пандемии>>

Акварельный импрессионизм. Джулиано Боскаини (Италия) Абстрактный реализм. Тибор Надь (Словакия) Акварельный гиперреализм. Павел Дмох (Польша) 1 из 3

– Получается, что контент ваших каналов – разный?

– Да, сегодня много удобных способов подачи материала. Кроме традиционных журналистских жанров, таких как заметка, интервью, репортаж, появились современные интерактивные форматы, и для каждого канала логично использовать наиболее подходящий.

«Яндекс.Дзен» – классические журналистские статьи или обзоры с иллюстрациями. Прелесть площадки «Яндекса» в том, что статьи видит не только целевая аудитория. То есть совершенно случайный читатель может неожиданно втянуться, проникнуться интересом к живописи и стать постоянным подписчиком. Конечно, здесь есть и нюансы. Нецелевой читатель бывает неподготовлен и более агрессивен, но в силу специфики многолетней журналистской деятельности я легко определяю, какой комментарий можно проигнорировать, на какой нужно аргументированно ответить, а какой перевести в шутку. Замечаю, что далеко не каждому блогеру нравится общаться с читателями «Дзена», но мне это приятно и интересно, и я никогда не отключаю возможность комментировать материал.

Канал в YouTube. Эта площадка незаменима для художников и людей, пишущих об искусстве. Там я размещаю небольшие ролики с рассказами о картинах и художниках.

В Facebook, «ВКонтакте» и Instagram ежедневно рассказываю о современных реалистах и реалистах недавнего прошлого. Можно сказать, что эти каналы превратились в клубы любителей живописи с постоянными активными участниками, которые комментируют, задают вопросы, просят рассказать о том или ином живописце, общаются друг с другом, спорят и даже знакомятся.

Недавно «Истории о живописи» появились и в Telegram. Это демократичный формат. Планирую писать там не только о художниках и картинах, но и о скульптуре, архитектуре и интересных событиях в культурной жизни.

Реалистическое искусство Screen&wall. Ник Альм (Швеция) Цифровая живопись. Аарон Гриффин (Великобритания) Минимализм. Дэвид Лидбеттер (Канада) 1 из 3

– Вы говорите, что каналы превращаются в клубы. А сколько всего у вас подписчиков?

– В общей сложности около 40 тысяч. Столько человек присоединилось к сообществу примерно за полтора года.

– Мне кажется, что тема живописи достаточно узкая, это не индустрия красоты, не автомобили или туризм. Чем ваши «Истории о живописи» привлекли интернет-пользователей?

– Сейчас удивительное время, когда в обществе резко вырос интерес к искусству. В последние десятилетия этот интерес был не самым высоким, но история циклична.

Сейчас время моды на прекрасное, тем более что оно рядом. Так просто сделать пару кликов мышью – и вот ты уже открыл «Истории о живописи» и видишь лучшие картины, которые написаны буквально вчера художниками из Австралии, Индии или Исландии.

Вот вы, например, знаете современных художников из Исландии или Франции? Думаю, что нет. Но главный залог успеха – рассказывать о настоящих художниках. О тех, кто обладает мастерством и собственным взглядом на мир. О таких людях интересно читать, их картины интересно рассматривать. Абсолютно у каждого живописца есть удачи и неудачи. Так вот, предлагать зрителю нужно лучшее, тогда он захочет остаться с вами надолго.

Прим. ред.: Ольга Шарапова – блогер, журналист и художник. Родилась в Москве в 1982 году. Имеет высшее образование в области журналистики и рекламы. 2005-2014 год – корреспондент ведущих российских информационных агентств. Художник (выставки в ЦДХ, Московской городской думе, усадьбе Знаменское-Губайлово, Московской торгово-промышленной палате и др.), создатель сообщества «Истории о живописи».