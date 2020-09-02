РИАМО - 2 сен. Для того, чтобы поставить прививку от гриппа в Московской области нужно выполнить только два простых шага, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Сначала нужно записаться на прием к участковому врачу через портал «Госуслуги» или по номеру телефона 8 (800) 550-50-30. Затем врач проведет осмотр и направит на прививку.

«Процедура займет всего несколько минут, а иммунитет сохранится до следующей осени!» -говорится в сообщении.

Поставить прививку можно уже сейчас. По полису ОМС – процедура проводится бесплатно. Иммунитет вырабатывается уже через 2-3 недели после вакцинации.

В регионе применяются зарегистрированные в России вакцины «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс».

Сделать прививку можно, как в поликлиниках, так и в 48 мобильных комплексах вакцинации, которые работают в Подмосковье во время прививочной кампании.