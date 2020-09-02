РИАМО – 2 сен. Первая в советской России перепись населения состоялась 28 августа 1920 года, спустя столетие перепись россиян переведут в цифровой формат, говорится в сообщении медиаофиса ВПН-2020.

«Сто лет назад в стране жили 136,8 миллиона человек. В 2010 году — 142,9 миллиона, а на 1 января 2020 года — 146,7 миллиона человек», - говорится в материале.

Цифровая перепись населения раунда 2020-2021 пройдет в России с 1 по 30 апреля следующего года. Ее главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале госуслуг.

В отличие от первой советской переписи при обходе жилых помещений переписчики будут использовать специальные планшеты. Количество бумажных переписных листов составит всего 10% от необходимого в прежние годы объема.

Как и прежде, задачей грядущей переписи населения станут сбор и анализ данных для адресных решений и долгосрочного планирования социально-экономической политики в стране. ​