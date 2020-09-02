РИАМО - 2 сен. Примерно половина жителей России при опросе совершили ошибку, когда отвечали на вопрос от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о годе начала Второй мировой войны, сообщает Газета.ru.

«По данным ВЦИОМ, лишь 33% россиян смогли верно назвать год начала Второй мировой войны – 1939. При этом тот или иной ответ на вопрос дали 87% опрошенных. 54% опрошенных посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году», – уточняется в сообщении.

В большинстве случаев правильные ответы дали россияне в возрасте 18-24 лет.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи жителей страны. Исследование проводилось по телефону.​