РИАМО - 2 сен. Досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в территориальных избирательных комиссиях Московской области в среду, оно продлится до 10 сентября, сообщается на сайте вестника избирательной комиссии Подмосковья.

«Процедура досрочного голосования началась во всех комиссиях, организующих как основные, так и дополнительные выборы», – уточняется в сообщении.

Проголосовать в своей территориальной избирательной комиссии можно с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 14:00 в выходные.

Для этого нужно подать заявление в соответствующую комиссию и указать причину, по которой он не может проголосовать в назначенный день.

В регионе в Единый день голосования, 13 сентября, проведут 18 кампаний по выборам в советы депутатов городских округов. Из них семь — основные выборы и 11 — дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов — 183.

В Подмосковье напечатали свыше 1 миллиона избирательных бюллетеней для проведения выборов.