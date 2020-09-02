РИАМО - 2 сен. Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов страны, из них семь городов Московской области, сообщается на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, призовой фонд на конкурс увеличен в два раза — с 5 до 10 миллиардов рублей. Таким образом, в рамках конкурса в 2021-2022 годах будут реализованы 160 проектов.

«Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из них победителями благодаря новому постановлению правительства стали 160 проектов. В 2021-2022 годах более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов», - говорится в сообщении.

Наибольшее число проектов по итогам данного конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Тверской областях.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды начал проводиться по поручению президента РФ Владимира Путина. Впервые конкурс провели в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку среди властей регионов и жителей.

За первые три конкурса поступило свыше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из бюджета страны было выделено 15 миллиардов рублей. На сегодняшний день уже полностью завершены 84 проекта среди победителей 2018 и 2019 годов.

В этом году на конкурсе победили следующие города Московской области: категория «Исторические поселения» – Орехово-Зуево (проект пешеходной зоны «Набережная реки Клязьмы»), Истра (проект благоустройства территории от площади Революции по улице 15 лет Комсомола до детской поликлиники (улица Шнырева)), Чехов (благоустройство территории вокруг реки Теребенки).

Категория «Малые города с численностью населения от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно» – Лобня (благоустройство парка культуры и отдыха на улице Ленина «Река времени»).

Категория «Малые города с численностью населения от 20 тысяч человек до 50 тысяч человек включительно» - Озеры (благоустройство территории за кинотеатром «Амигос» и пляжной зоны (карьер «Западный»)), Бронницы (благоустройство территории вокруг озера Бельское от Крымского моста до озера Старичное, включая территорию вокруг озера Старичное), Звенигород (проект «Звенигород – гостиный город»).