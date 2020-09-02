РИАМО - 2 сен. В столичных районах Бабушкинский и Марьино стартовало досрочное голосование по довыборам в советы депутатов, до 12 сентября отдать свой голос смогут горожане, которые по уважительным причинам не смогут прийти на участок в единый день голосования, сообщается на сайте общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

«На данный момент по муниципальному округу Бабушкинский зарегистрировано 15 кандидатов, по округу Марьино – 11», - говорится в сообщении.

Для участия в досрочном голосовании москвичам нужно прийти в территориальную избирательную комиссию по месту регистрации, подать заявление, в котором необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес и причину досрочного голосования. С собой нужно иметь паспорт. После этого можно получить бюллетень и отдать свой голос за двух кандидатов.

Избиратели из Бабушкинского района столицы могут проголосовать досрочно в ТИК по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1, комната 225. В Марьине ТИК расположена в доме 159 по улице Люблинской.

Проголосовать можно с 16:00 до 20:00 в будни, а также с 10:00 до 14:00 в выходные.

Кроме того, в мегаполисе на этих выборах будет использоваться система электронного голосования. Для тех, кто хочет отдать свой голос, не выходя из дома или на даче, нужно подать заявку до 7 сентября по ссылке.

Онлайн-голосование в городе пройдет с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.