РИАМО – 2 сен. Третьего сентября Росстат расскажет в формате онлайн о технологических нововведениях при проведении переписи населения, говорится в сообщении медиаофиса Всероссийской переписи населения - 2020.

Посмотреть трансляцию пресс-конференции «Цифра» имеет значение: как технологии меняют статистику» можно будет с 10 до 11 часов на YouTube. В пресс-конференции примут участие руководитель Росстата Павел Малков и заместитель руководителя ведомства Павел Смелов.

«До проведения Всероссийской переписи населения осталось чуть более полугода. Уже в октябре будет дан старт первому ее этапу – начнется работа переписчиков в труднодоступных районах. Они первыми испытают эффективность цифровых технологий, на которых основывается идеология ВПН-2020», - говорится в материале.

Использование новых технологий позволяет сделать итоги статистических исследований более «человечными». Вариативность анализа, возможности визуализации данных и демократизации доступа к ним позволяют не просто быстрее обрабатывать данные, но и видеть за «цифрой» человека, его достижения, опыт и потребности.

В рамках пресс-конференции Малков расскажет о проектах «цифровой» статистики. Будут представлены инструменты для обработки итогов первой цифровой переписи и этапы представления полученных данных.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения россиянами электронного переписного листа на портале госуслуг.​

Трансляцию можно будет посмотреть по ссылкам: https://www.youtube.com/c/Strana2020real/, https://www.youtube.com/watch?v=gFdQYzdzyB8. ​