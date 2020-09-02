РИАМО – 2 сен. Американский журнал Aviation Week & Space Technology назвал самый опасный российский боевой самолет, им оказался сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, сообщает Газета.ru.

«Ту-160 — самый большой военный самолет в мире. Кроме того, бомбардировщик получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета после предстоящей модернизации», - говорится в сообщении.

Сейчас российская армия имеет 17 таких ракетоносцев. К 2027 году поставят еще 10 аппаратов.

Самолет боролся с терроризмом в Сирии, летал в Южную Африку и Венесуэлу.​