РИАМО - 2 сен. Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым состоится 4 сентября на основной сцене столичного Малого театра, церемония начнется в 11:00, сообщается на сайте учреждения.

«Проход в здание возможен только в маске, просим отнестись к этому с пониманием», - говорится в сообщении.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием.

Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра, также он снялся во многих фильмах. В последние годы артист пережил новую волну популярности после роли в телесериале «Воронины».