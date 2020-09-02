РИАМО - 2 сен. Из 40 тысяч участников исследования вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» около 10 тысяч получат плацебо, сообщает ТАСС.
Ранее в Москве начались пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Принять участие в исследовании смогут 40 тысяч горожан.
Он отметил, что большое количество добровольцев необходимо для статистической достоверности исследования.
«Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», - подчеркнул Гинцбург.
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2 СЕНТЯБРЯ
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