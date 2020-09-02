РИАМО - 2 сен. Из 40 тысяч участников исследования вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» около 10 тысяч получат плацебо, сообщает ТАСС.

Ранее в Москве начались пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Принять участие в исследовании смогут 40 тысяч горожан.

«10 тысяч человек получат плацебо и 30 тысяч получат вакцину - 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность (препарата)», - отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что большое количество добровольцев необходимо для статистической достоверности исследования.

«Такие исследования в мире проводят единицы, даже на Западе», - подчеркнул Гинцбург.​​

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2 СЕНТЯБРЯ

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