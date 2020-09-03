РИАМО - 3 сент. Бытует мнение, что гольф – это вид спорта, доступный только избранным. Новый выпуск подкаста «Путь-дорога» развенчивает этот миф. В Московской области работает множество клубов, в которых любой желающий может научиться играть в гольф и принять участие в соревнованиях.

В новом выпуске ведущие подкаста Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают о посещении одного из подмосковных гольф-клубов, делятся эмоциями от первых успехов на поле, знакомятся с профессиональными гольфистами и подсчитывают, сколько стоит это развлечение.

Слушатели подкаста также узнают, сколько клюшек нужно взять с собой, почему игрока не пустят на поле в джинсах и зачем нужен помощник даже профессиональному гольфисту.



Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении:

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Подкаст «Путь-дорога» - новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и после делятся со слушателями своими впечатлениями.

Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о Подмосковье активном - местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта – показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествие в Дмитров и усадьбу Абрамцево, а также рассказ о яхтинге в Подмосковье.