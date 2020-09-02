РИАМО - 2 сен. Ученики начальных классов подмосковных школ, в том числе малокомплектных, получают бесплатное горячее питание, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Перед началом учебного года президент России Владимир Путин уделил особое внимание организации бесплатного горячего питания для детей в малокомплектных образовательных учреждениях.

«Вся начальная школа у нас в Подмосковье получает горячее питание бесплатно. В регионе порядка 1,5 тысяч школ, из них малокомплектных – 128», - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе посещения сельской Тимковской школы №59 в Богородском округе.

Воробьев отметил, что в этой школе можно закончить девять классов и далее пойти учиться в колледж.

«Мы стараемся ремонтировать эти (малокомплектные – ред.) школы. Также обязательно делаем спортивное ядро, чтобы ребята могли заниматься активностями у себя в поселке или в деревне. Эти школы полностью укомплектованы учителями. Хочу сказать слова благодарности всем, кто преподает именно в таких небольших населенных пунктах», - добавил Воробьев.

Тимковской школе в этом году исполняется 115 лет, в 2018 году в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» здесь провели капремонт: обновили классы, столовую, смонтировали спортплощадку. В школе создана безбарьерная среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в Тимковской школе обучаются порядка 70 детей из ближайших деревень, занятия проводят 13 учителей.

«Родители отнеслись очень положительно к появлению бесплатного питания у нас в школе. Для них это явилось очень большим подспорьем», - отметила директор Тимковской школы Наталья Фишер.

В этом году ученики Тимковской школы завоевали серебреные медали на региональном чемпионате WorldSkills в номинации «Кузовной ремонт».