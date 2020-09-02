РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. С 7 сентября в подмосковных Люберцах жители смогут пройти вакцинацию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Чтобы пройти вакцинацию против гриппа необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр осмотрит на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать, начиная со второй половины августа или в сентябре», - говорится в сообщении.

Прививку можно сделать, записавшись на прием к терапевту через портал госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30.