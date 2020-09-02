РИАМО - 2 сен. Услуга министерства социального развития Подмосковья «Организация отдыха детей в каникулярное время» переведена в электронный вид, ее предоставляют для родителей детей нескольких категорий, говорится в сообщении министерства.

«Бесплатная путевка предоставляется один раз в год. Подать заявление на услугу можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области», - говорится в сообщении.

Услугой могут воспользоваться граждане РФ, у которых дети учатся в школе, живут в многодетной семье.

Также путевка положена сиротам, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья или находящимся в трудной жизненной ситуации.

Родители или опекуны могут обратиться за постановкой в очередь на получение бесплатной путевки.