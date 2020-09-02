РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. В городском округе Подольске планируют привлечь федеральные земли для увеличения дойного стада ООО« Агроферма», создания экспозиции новейшей сельхозтехники и развития агротуризма, сообщил начальник управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации муниципалитета Иван Шляхтин.

В Подольске на территории фермы ООО «Агроферма» 2 сентября прошла рабочая встреча представителей администрации, сотрудников сельхозпредприятия и СМИ. Молочно-товарный комплекс ООО «Агроферма» работает более 10 лет и его мощности максимально задействованы, ресурсов не хватает. Предприятию недостаточно земли для того, чтобы развиваться дальше.

«Есть интересный инвестиционный проект, который администрация округа планирует развивать совместно с инвесторами. В том числе увеличение дойного стада ООО «Агроферма» с 200 до 500 голов. Планируем создавать здесь демонстрационную базу для новейшего сельхозоборудования. Привлечь Тимирязевскую сельхозакадемию, чтобы студенты могли проходить здесь практику и возможно трудоустраиваться. Можно организовать сельскохозяйственный туризм», - сказал Шляхтин.

Он подчеркнул, что для этих планов нужны земли, и они есть рядом с фермой, но находятся в федеральной собственности. Поэтому вопрос об их предоставлении будет решать Минсельхоз РФ.

По его словам, по поводу использования земель власти городского округа уже неоднократно собирались с Минсельхозпродом Московской области, проработали этот вопрос и получили поддержку. Так как земля вокруг фермы находится в федеральной собственности, ее нужно передать хозяйству. Для того, чтобы получить одобрение на федеральном уровне, уже собирали всех предполагаемых партнеров, проговорили возможности реализации проекта, получили предварительное согласие.

Шляхтин добавил, что экономическую составляющую проекта просчитают после принципиального одобрения Минсельхоза РФ. Этот вопрос планируют проработать в 2020 году. При одобрении проекта в 2021 году можно будет приступить к его реализации.