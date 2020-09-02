РИАМО - 2 сен. Почти 60 миллионов рублей выплатят подмосковным педагогам и выпускникам, продемонстрировавшим высокие результаты в рамках экзаменационной кампании ЕГЭ в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Во многом эта заслуга непосредственно педагогов. Мы традиционно поощряем тех, кто показывает лучшие показатели на едином госэкзамене: как педагогов, так и выпускников», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что преподавателям выплатят 54,5 миллиона рублей, а выпускникам-мультистобалльникам – 5,2 миллиона рублей.

По словам министра, в этом году 545 подмосковных учителей подготовили стобалльников по ЕГЭ, 52 выпускника набрали по сто баллов по двум и более предметам.