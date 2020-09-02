РИАМО - 2 сен. Руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, секретарь подмосковного отделения партии Игорь Брынцалов провел в среду первое после каникул заседание фракции, большинство депутатов уже вышли из отпусков и активно приступили к работе в своих округах, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«В августе нами было проведено больше 500 мероприятий, это и наши традиционные направления работы: приемы, встречи с жителями, контроль выполнения госпрограмм, и партийные акции: участие в проектах «Мобильные бригады помощи», «Старший брат» и другие», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что необходимо уделить особое внимание обращениям жителей в ЦУР и на портале «Добродел».

«За пять месяцев в условиях карантина таких проблемных вопросов накопилось достаточно много, о чем свидетельствуют данные средства связи», – подчеркнул Брынцалов.

Он попросил регулярно проводить мониторинг ситуации по обращениям и жалобам жителей Подмосковья.