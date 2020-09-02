РИАМО - 2 сен. В столице в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону рабочие завершили гидравлические испытания теплосетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Проведение гидравлических испытаний теплосетей — одно из основных направлений подготовительной работы в преддверии осенне-зимнего периода, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках данных работ специалисты могут выявить потенциально ненадежные участки сетей, которые оперативно восстанавливают.

По его словам, в мегаполисе в текущем году отремонтировали порядка 12 тысяч таких участков. Проведение ремонтных работ поможет предотвратить возможные повреждения сетей в отопительный период, а еще обеспечить бесперебойное теплоснабжение жилья горожан.

Он добавил, что рабочие провели гидравлические испытания на свыше 16,5 тысячах километров тепловых сетей. К работе в отопительный период подготовили более 8 тысяч километров магистральных сетей, а еще порядка 8,3 тысячи километров разводящих сетей, которые обеспечивают теплом свыше 70 тысяч зданий, в том числе 33,9 тысячи жилых домов.

Специалисты «Мосводоканала» провели гидравлические испытания на 137 километрах сетей водоснабжения в столице.

Бирюков напомнил, что в текущем году из-за ситуации с Covid-19 гидравлические испытания в городе начались позднее, но все работы завершили в срок.

«Эту задачу удалось успешно решить благодаря привлечению дополнительных специалистов и переходу на круглосуточный график проведения работ», — заключил заммэра.