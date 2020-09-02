РИАМО - 2 сен. Работа парковки P12 международного аэропорта Шереметьево возобновляется с 3 сентября, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Парковкой с наиболее выгодными условиями оплаты услуг смогут воспользоваться пассажиры и гости аэропорта вне зависимости от терминала вылета или прибытия», — говорится в сообщении.

Парковка вмещает 981 машину, из них 230 мест находятся под навесом. Цена за сутки на открытой парковке — 150 рублей, под навесом — 200 рублей.

Для удобства автовладельцев от парковки до Терминала D и обратно ходит бесплатный автобусный шаттл. Время в пути составляет порядка 7-10 минут. После прибытия пассажиры могут воспользоваться поездами межтерминального перехода для проезда в Терминал В. Время в пути — 4 минуты.

Парковку можно оплатить как наличными, так и банковской картой через автоматическую кассу.

На территории аэропорта Шереметьево сегодня функционирует семь плоскостных парковок и многоуровневых паркингов с гибкой системой тарификации. Стоимость варьируется в зависимости от расположения парковки по принципу «ближе — быстрее, дальше — дешевле».