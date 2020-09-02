РИАМО - 2 сен. Онкоуролог, кандидат медицинских наук Оганес Диланян отметил, что рак предстательной железы является опасным заболеванием для мужчин и назвал основную опасность этого недуга, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам врача, на ранних стадиях рак предстательной железы никаких симптомов не имеет.

«Как правило, он очень маленького размера. Опухоль не сантиметровая, а даже трехмиллиметровая. Рак не вызовет нарушения мочеиспускания, жжения или боли. Ничего такого не будет», – подчеркнул Диланян.

По его словам, опухоль простаты обнаруживается после того, как мужчина пришел в поликлинику и сдал анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА).

«На основании повышения ПСА мы назначаем биопсию предстательной железы. Потом человека оперируют или делают лучевую терапию. Тут нужно выбирать», – уточнил Диланян.

Он добавил, что данного недуга стоит бояться тем мужчинам, у которых отцы или братья страдали от рака предстательной железы. Им нужно сдавать тесты ПСА и очень пристально следить за результатами. При этом обследоваться нужно еще и всем мужчинам старше 45 лет.​