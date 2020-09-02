РИАМО - 2 сен. Жители столицы совершили более 1 миллиона поездок через приложение по прокату велосипедов «Велобайк», за лето прокатом воспользовались свыше 3,5 миллионов раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Кроме того, в августе в Москве увеличилось количество электробусных маршрутов. Теперь их 36. До конца года в столице должно появиться уже 600 электробусов. К концу 2024 года планируется запустить более 2,6 тысячи таких транспортных средств.
Свыше 14 тысяч пассажиров за август протестировали обновленное приложение «Метро Москвы». На станциях метро начали тестировать голографические экраны, они будут транслировать информацию о пассажирских сервисах.
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