РИАМО - 2 сен. Жители столицы совершили более 1 миллиона поездок через приложение по прокату велосипедов «Велобайк», за лето прокатом воспользовались свыше 3,5 миллионов раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Кроме того, в августе в Москве увеличилось количество электробусных маршрутов. Теперь их 36. До конца года в столице должно появиться уже 600 электробусов. К концу 2024 года планируется запустить более 2,6 тысячи таких транспортных средств.

«На станциях МЦД заработала онлайн-библиотека. Переходите по QR-кодам с плакатов на станциях и читайте в пути. Также полностью обновлен парк МЦД-2. По второму диаметру теперь ездят только самые современные поезда. Еще на МЦД поехали долгожданные «Ласточки», – уточняется в сообщении.

Свыше 14 тысяч пассажиров за август протестировали обновленное приложение «Метро Москвы». На станциях метро начали тестировать голографические экраны, они будут транслировать информацию о пассажирских сервисах.