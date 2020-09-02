РИАМО - 2 сен. Бригады «Мосводостока» готовят водосточные трубы в столице к осенним дождям, работы включают ремонт и прочистку элементов водосточной системы, сообщил журналистам в среду ведущий инженер РГТР-6 ГУП «Мосводосток» Геннадий Двирник.
Он отметил, что прочистка проводится в обязательном порядке, чтобы вода могла свободно течь по водосточным трубам.
«В летний период мы производим осмотр водосточных сетей с небольшим диаметром. Ежедневно их обследуем, выявляем, что подлежит ремонту, прочистке. В зимнее время мы обследуем коллекторы - трубы большого диаметра, они принимают воду со всего города», - добавил Двирник.
По его словам, плановое обследование водосточных сетей проводится зимой, поскольку в это время года меньше всего осадков.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии