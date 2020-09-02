РИАМО - 2 сен. Бригады «Мосводостока» готовят водосточные трубы в столице к осенним дождям, работы включают ремонт и прочистку элементов водосточной системы, сообщил журналистам в среду ведущий инженер РГТР-6 ГУП «Мосводосток» Геннадий Двирник.

«Мы занимаемся очисткой участка коллектора. Его функция в том, чтобы отбить и распределить поток воды. Там есть что-то по типу волнорезов, куда прилипает песок, мелкие камни и прочее. Неизвестно, что нам принесет осень, поэтому мы поддерживаем порядок», - сказал Двирник.

Он отметил, что прочистка проводится в обязательном порядке, чтобы вода могла свободно течь по водосточным трубам.

«В летний период мы производим осмотр водосточных сетей с небольшим диаметром. Ежедневно их обследуем, выявляем, что подлежит ремонту, прочистке. В зимнее время мы обследуем коллекторы - трубы большого диаметра, они принимают воду со всего города», - добавил Двирник.

По его словам, плановое обследование водосточных сетей проводится зимой, поскольку в это время года меньше всего осадков.