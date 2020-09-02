РИАМО - 2 сен. Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить – продлить меру пресечения <...> в виде содержания под стражей до 7 декабря», – огласил решение судья.

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ 7 июля и тогда же арестован.

Советнику главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве, а также «оборонке» одной из спецслужб стран НАТО.