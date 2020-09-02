РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. На площадке в торгово-выставочном комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске в акции «Диктант Победы» 3 сентября примут участие 1 418 человек – столько дней шла Великая Отечественная война, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

«В Московской области в торгово-выставочном центре «Крокус Экспо» 3 сентября для написания «Диктанта Победы» соберется 1418 человек, ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. Такое количество участников, принявших участие в историческом диктанте одновременно, является рекордным. Достижение будет зафиксировано в Книге рекордов России», - говорится в сообщении.

Инициатором организации рекордного достижения является Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия».

«Каждому участнику на площадке будет присвоен уникальный номер, после чего он получит право на участие в розыгрыше призов. По завершении написания «Диктанта Победы» состоится розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Каждый 18-й участник станет победителем и счастливчиком, который получит один из 75-ти призов – смартфон, планшет, беспроводную колонку или наушники, портативное зарядное устройство либо термокружку», - добавляется в материале.

Акция «Диктант Победы – 2020» состоится 3 сентября. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Диктантпобеды.РФ». Там же можно найти адреса всех площадок и выбрать наиболее удобную. Для подготовки к диктанту на сайте можно пройти тестовые испытания - ответить на вопросы диктанта 2019 года.

Для жителей Московской области мероприятие стартует с 12:00 – в этот момент начинается сбор и регистрация участников, выдача бланков диктанта, а также инструктажи. В 14:00 участники приступают к написанию диктанта. В отличие от прошлого года в бланк включается не 20, а 25 вопросов.

Результаты диктанта каждый участник сможет узнать индивидуально на сайте акции 30 сентября 2020 года. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.

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