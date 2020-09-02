РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. На площадке в торгово-выставочном комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске в акции «Диктант Победы» 3 сентября примут участие 1 418 человек – столько дней шла Великая Отечественная война, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
Инициатором организации рекордного достижения является Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия».
«Каждому участнику на площадке будет присвоен уникальный номер, после чего он получит право на участие в розыгрыше призов. По завершении написания «Диктанта Победы» состоится розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. Каждый 18-й участник станет победителем и счастливчиком, который получит один из 75-ти призов – смартфон, планшет, беспроводную колонку или наушники, портативное зарядное устройство либо термокружку», - добавляется в материале.
Акция «Диктант Победы – 2020» состоится 3 сентября. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Диктантпобеды.РФ». Там же можно найти адреса всех площадок и выбрать наиболее удобную. Для подготовки к диктанту на сайте можно пройти тестовые испытания - ответить на вопросы диктанта 2019 года.
Для жителей Московской области мероприятие стартует с 12:00 – в этот момент начинается сбор и регистрация участников, выдача бланков диктанта, а также инструктажи. В 14:00 участники приступают к написанию диктанта. В отличие от прошлого года в бланк включается не 20, а 25 вопросов.
Результаты диктанта каждый участник сможет узнать индивидуально на сайте акции 30 сентября 2020 года. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.
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