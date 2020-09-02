РИАМО – 2 сен. Стилист и ведущая программы «Перезагрузка» Лина Дембикова одобрила новый тренд по искоренению эйджизма из мира моды, сообщает Nation News.

Она подчеркнула, что с помощью модной одежды люди в возрасте выглядят моложе и динамичнее.

«В реалиях современного мира давно прошел тренд на некий эйджизм — ограничения по тому, как одеваться в определенном возрасте. Люди в любом возрасте могут получать удовольствие от своего внешнего вида. Мода сейчас стала более гибкая, более лояльная», — отметила Дембикова.

Однако она напомнила об адекватном восприятии своих форм и возраста. Так, полной женщине за пятьдесят, по мнению стилиста, необходимо корректировать фигуру с помощью одежды.

«Код одеваться после сорока как бабка давно пора поменять», - резюмировала Дембикова.​​