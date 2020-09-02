РИАМО - 2 сен. Свыше 20 водоприемных решеток украли с улиц столичного района Бутово за несколько ночей, сообщил журналистам в среду ведущий инженер РГТР-6 ГУП «Мосводосток» Геннадий Двирник.

«По району Бутово воруют, две недели назад ездили и ставили новые решетки. Порядка 25 штук украли буквально за пару-тройку ночей», — сказал Двирник.

По его словам, вандалы воруют не только решетки, но и люки.

«Подъезжает «Газель», останавливается над люком, а через минуту уезжает. В полу у машины дыра, злоумышленники просто подцепляют крючками люк или решетку, и сдергивают», — пояснил Двирник.

Он отметил, что после серии краж на улицах начали устанавливать антивандальные люки и решетки.