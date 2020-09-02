РИАМО - 2 сен. Неадекватная женщина ударила полицейского дубинкой в ходе задержания на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Первого сентября в полицию сообщили о хулиганстве в одном из домов по улице 800-летия Москвы. На месте происшествия находилась неадекватная женщина, во время задержания она стала толкать сотрудников правоохранительных органов и пытаться их ударить.

«Во время задержания неизвестная, воспользовавшись тем, что у сотрудника полиции выпала дубинка, подняла ее и нанесла удар по ноге полицейского», - говорится в сообщении.

Сержант полиции получил ушиб мягких тканей левого бедра. Женщину забрали в специализированное медицинское учреждение.

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