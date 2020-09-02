РИАМО - 2 сен. Жилой многоэтажный дом на 141 квартиру по программе реновации в районе Кузьминки на юго-востоке столицы введут в эксплуатацию до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Дом возводится по индивидуальному проекту. Фасады здания выполнят в серой и белой гамме, а также облицуют фиброцементными панелями и установят короба для кондиционеров. Общая площадь квартир составит более 8,2 тысячи квадратных метра.

«В настоящее время завершается устройство фасадов, монтаж и наладка лифтов. Началось благоустройство придомовой территории. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Территорию вокруг дома благоустроят и озеленят. Также будет оборудована детская и спортивная площадки.

Всего на юго-востоке Москвы в программу реновации включено 818 жилых домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров, в районе Кузьминки в программу включили 287 пятиэтажных домов.