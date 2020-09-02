РИАМО - 2 сен. Мужчину, подозреваемого в убийстве супруги-воспитательницы детского сада в Воскресенске, поместили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 31 августа. В детском саду №6 «Чайка» мужчина с ножом ворвался в помещение и зарезал одну из сотрудниц. Позже выяснилось, что погибшая приходилась ему супругой. На допросе мужчина рассказал, что совершил преступление из ревности.

«Судом в отношении 53-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве супруги (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящий момент идет процессуальная проверка на предмет соответствия услуг, предоставляемых охранной организацией в детском саду, требованиям безопасности.