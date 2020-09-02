РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. В новом здании хореографической школы в подмосковном Красногорске в текущем учебном году будут обучаться 120 воспитанников, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорской хореографической школе «Вдохновение» начался новый творческий учебный год. В 2020-2021 учебном году в новом здании хореографической школы будут обучаться 120 учеников», - говорится в сообщении.

Учеников школы с началом года поздравил директор школы, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Московской области Владимир Догудовский.

Новое здание специализированной хореографической школы «Вдохновение» в Красногорске открыли в конце 2019 года.