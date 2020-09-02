РИАМО - 2 сен. Клинику урологии и новое приемное отделение городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого открыли после капитального ремонта в столице, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В церемонии открытия принял участие мэр города Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что теперь клиника соответствует всем европейским стандартам.

«Несмотря на пандемию, в этом году реализуем несколько проектов модернизации московских клиник. В ГКБ №67 были открыты новые пульмонологический и спинальный центры, заработала новая клиника — Московский международный онкологический центр. Сегодня (в среду - ред.) открываем капитально отремонтированную клинику урологии и приемное отделение в ГКБ имени Спасокукоцкого», — сказал Собянин.

Он добавил, что на протяжении десятилетий в клинике сложилась одна из сильнейших в мире школ урологии.

«Мы позаботились о том, чтобы пациенты клиники проходили лечение в комфортных условиях, а в распоряжении хирургов было самое лучшее оборудование. Уже несколько лет они используют хирургический робот «ДаВинчи», — подчеркнул мэр.

В ближайшие месяцы в больницу должен поступить еще один такой робот следующего поколения с более широкими возможностями для проведения наиболее сложных операций.