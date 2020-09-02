РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 сен. Тридцатый велогородок на территории образовательной организации открыли в подмосковном Красногорске в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В торжественном открытии велогородка в детском саду №32 приняли участие глава горокурга Эльмира Хаймурзина, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Максим Поляков, председатель Красногорского отделения Всероссийского общества автомобилистов Виктор Денисов и начальник управления образования Наталья Тимошина.

«Тридцатый по счету велогородок открылся в Красногорске. За последние годы по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 16 велогородков обустроены в школах округа, 14 – в детских садах», - говорится в сообщении.

Вокруг детского сада нанесли разметку, установили знаки, чтобы воспитанники смогли на практике закрепить свои знания ПДД.

«Наши дети – активные участники дорожного движения, это видно даже по велопарковке: многие приехали сегодня в садик на велосипедах и самокатах. Наша задача – обучить ребят навыкам безопасного поведения на дорогах», - подчеркнула Хаймурзина.

Глава округа также проверила соблюдение санитарных норм в детском саду.