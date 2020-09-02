РИАМО - 2 сен. Следственный комитет РФ ужесточил обвинения экс-полицейским по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, сообщает ТАСС.

По словам адвоката, бывшим сотрудникам МВД предъявлено новое обвинение по статье 35 УК РФ (совершение преступления организованной группой).

«Басманный суд Москвы 4 сентября рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения до 7 декабря», — говорится в сообщении.

Журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, и через несколько дней его прекратили. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года были арестованы пять сотрудников УВД по ЗАО Москвы. По версии следствия, оперативники подбросили в рюкзак Голунова наркотики, после чего сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело. ​