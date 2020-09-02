РИАМО - 2 сен. Власти Москвы и ГК «ИТЭЛМА» подписали соглашение о создании на территории столицы технопарка «ЗИЛ» вблизи Третьего транспортного кольца, в реализацию проекта инвестор вложит 4 миллиарда рублей и создаст более 1,1 тысячи рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Технопарку присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Это позволит компании на 26% уменьшить региональный налог на прибыль и обнулить ставку налога на имущество, а арендная плата за земельный участок составит всего 0,01% от кадастра», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Это поможет инвестору предложить резидентам конкурентоспособные условия для локализации. Статус инвестиционного приоритетного проекта в Москве, включая технопарк «ЗИЛ», присвоили уже 14 инвестпроектам. Совокупный объем инвестиций превышает 30 миллиардов рублей.

«Ввод инновационной площадки в эксплуатацию произойдет не позднее 2023 года, на ней будут работать производители современной микроэлектроники, автокомпонентов, разработчики информационных технологий в сфере безопасности и многие другие», – добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.