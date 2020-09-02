РИАМО - 2 сен. За последние сутки в Подмосковье выявили 158 случаев коронавирусной инфекции, однако ни одного случая не зафиксировали в 22 городских округах, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфицирования Covid-19 не выявили за прошедшие сутки в Раменском, Волоколамском, Талдомском и Можайском округах, Егорьевске, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Озерах, Подольске, Протвине, Пущине, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Чехове, Шаховской, Рошале и Электрогорске.

За минувшие сутки по 14 новых случаев заражения выявлено Домодедове и Королеве, 12 – в Красногорске, по девять – в Одинцовском и Рузском округах, восемь инфицированных выявили в Воскресенске, по семь – в Балашихе и Пушкинском округе. По шесть заразившихся удалось выявить в Ленинском округе и Солнечногорске.

По четыре случая заражения за сутки выявили в Богородском округе, Дзержинском, Ивантеевке, Люберцах, Павловском Посаде, Сергиево-Посадском округе и Электростали. По три – в Дубне, Лобне, Мытищах и Химках. По два случая заражения зафиксировали в Долгопрудном, Жуковском, Зарайске, Кашире, Клину, Реутове и Орехово-Зуевском округе.

По одному случаю заражения коронавирусом за сутки выявили в Бронницах, Власихе, Дмитровском, Наро-Фоминском и Коломенском округах, Истре, Лосино-Петровском, Лыткарине, Серпухове, Черноголовке, Шатуре, Щелкове.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 68 537 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии умерли 1198 человек, выздоровели и выписались 51 840 пациентов.

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2 СЕНТЯБРЯ

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