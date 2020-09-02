РИАМО - 2 сен. В Московской области и столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, также в Подмосковье действует предупреждение из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за высокой пожароопасности в городских округах Шатура и Кашира будет действовать до 13:00 4 сентября. Из-за сильного ветра в Москве и области «желтый» уровень объявлен с 09:00 3 сентября до 12:00 4 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и Тульской областей Центрального федерального округа.

Второго сентября в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха будет в районе плюс 20 градусов. Третьего и четвертого сентября ожидается переменная облачность, температура может подняться до плюс 21-22 градусов, прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду.