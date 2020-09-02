РИАМО - 2 сен. Московская международная книжная ярмарка открылась в Центральном выставочном зале «Манеж», все желающие могут ознакомиться с литературным новинками и встретиться с писателями, передает корреспондент РИАМО.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, Роспотребнадзор дал «зеленый свет» одному из главных мероприятий, посвященных литературе.

«Несмотря ограничения, мы рады, что хоть и в такой непривычной обстановке смогли провести книжную ярмарку», - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

На ярмарке представлены книги главных издательских домов страны, в числе которых «АСТ», «Эксмо» и многие другие.

Ярмарка будет длиться четыре дня. Главное условие для посещения мероприятия - использование масок и перчаток.