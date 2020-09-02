РИАМО - 2 сен. В столичном Театре имени Ермоловой завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым, ведущий церемонии - Олег Меньшиков - попросил тех, кто еще не успел проститься, подойти к сцене и попрощаться, передает корреспондент РИАМО.

Владимир Андреев скончался 29 августа на 91-м году жизни от микроинсульта.

Букеты цветов к гробу с телом артиста поднесли десятки людей. Многие из них после этого подходили к родственникам и близким умершего, чтобы лично выразить соболезнования.

После возложения цветов, все поклонники творчества Андреева вышли из зала Основной сцены театра, чтобы дать возможность родным умершего проститься с ними наедине.

Похоронят актера на Троекуровском кладбище Москвы.

Андреев был главным режиссером Малого театра, Театра имени Ермоловой, затем — художественным руководителем Театра имени Ермоловой. С 2012 года он занимал пост президента этого театра. Кроме того, артист преподавал в ГИТИС — он был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Андрееву были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».