РИАМО - 2 сен. Несколько минут потребовалось росгвардейцам на розыск пятилетнего мальчика, который потерялся в столичном парке «Покровское-Стрешнево» во время прогулки с отцом, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Родители пытались отыскать сына самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью в правоохранительные органы.

«Информация о пропавшем ребенке и его приметы были незамедлительно переданы всем экипажам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве», - отмечается в материале.

Спустя несколько минут при отработке территории парка росгвардейцы обнаружили ребенка. Мальчика передали родителям.