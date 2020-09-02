РИАМО - 2 сен. Сотрудники поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» вывели из леса женщину, заблудившуюся в районе деревни Черная городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Инцидент произошел 1 сентября. По номеру спасения «112» позвонила 67-летняя женщина, которая пошла в лес за грибами и потерялась.

«Прибыв к месту возможного нахождения потерявшейся, мы связались с ней по мобильному телефону и определили порядок совместных действий. Уже наступали сумерки и нужно было принимать срочные меры», - сказал спасатель Сергей Макаров.

Спасатели передвигались на машине по лесным дорогам, подавая звуковой и световой сигналы. С пенсионеркой они поддерживали связь по мобильному телефону.

«Спустя несколько часов женщина сообщила, что видит и слышит наши сигналы. Оказав первую помощь, мы передали пенсионерку дочери», - заключил Макаров.