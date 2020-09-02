РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника полиции МУ МВД России «Балашихинское», обвиняемого в получении взятки в крупном размере на общую сумму 680 тысяч рублей, дело отправлено в суд, говорится в сообщении ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Бывший сотрудник полиции Балашихи обвиняется в получении взятки в крупном размере, согласно пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

«Следствием установлено, что с апреля по декабрь 2018 года полицейский получал от представителей коммерческих организаций денежные средства в качестве взятки за общее покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети городского округа Балашиха. В результате чего общая сумма денежных средств, полученных обвиняемым в качестве взятки, составила более 680 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведен значительный объем работы, в том числе: допрошено более 10 свидетелей, наложен арест на имущество обвиняемого, и проведены обыски по месту его работы. В результате собранные следователем доказательства легли в основу обвинения.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу», - заключается в материале.