РИАМО - 2 сен. Осужденным к принудительным работам, отбывающим наказание в первом подмосковном исправительном центре, вручили грамоты за ответственный труд на предприятии в Кашире, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области.

Он напомнил, что в июне в городском поселении Ожерелье открылся участок, функционирующий в режиме исправительного центра, при исправительной колонии №6. Это первое подразделение ФСИН на территории Московского региона, предназначенное для исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ.

«Согласно законодательству, проживая в исправительном центре, осужденные привлекаются к труду в организациях любой организационно-правовой формы. Стоит отметить, что осужденные к принудительным работам областного УФИЦ трудоустроены на предприятиях и в организациях городского округа Кашира», - сказал собеседник агентства.

По его словам, руководители одного из ведущих предприятий по производству гофрокартона и гофротары положительно оценивают труд осужденных. В компании «Гофрон» отметили, что нареканий к выполнению обязанностей с их стороны нет. Напротив, осужденные относятся к работе очень ответственно, перевыполняя рабочие нормы. За добросовестный труд двум осужденным вручили грамоты.

«Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести. Также принудительные работы могут назначаться в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что в исправительный центр поступило уже свыше 40 ходатайств от руководства организаций о поощрении трудоустроенных осужденных. Поощрения мотивируют их к самоисправлению и помогут адаптироваться в обществе после освобождения.