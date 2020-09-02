РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. МУ МВД России «Люберецкое» поздравляет сотрудников, руководителей и ветеранов подразделения с профессиональным праздником и желает крепкого здоровья, оптимизма и семейного благополучия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Точкой отсчета в формировании и развитии патрульно-постовой службы принято считать приказ Центрального административного управления НКВД РСФСР №4 от 2 сентября 1923 года. Спустя три года после издания приказа, подразделения ППС были созданы практически во всех крупных городах страны. Сотрудники постовой службы в белой форме с нагрудным жетоном и милицейским жезлом наблюдали за правопорядком в общественных местах», - говорится в сообщении.

В каждый исторический период своего развития патрульно-постовая служба по своему правовому и организационно-функциональному положению являлась и является ключевым звеном в борьбе с правонарушениями, охране правопорядка и безопасности граждан. Это одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.

Например, в 1974 году был введен в действие Устав патрульно-постовой службы советской милиции, в котором была закреплена правовая и организационная основа деятельности подразделений, а также юридический статус командиров и сотрудников. Спустя несколько лет, в целях повышения эффективности охраны общественного порядка в городах, поселках и населенных пунктах весь личный состав, транспорт, средства связи были выделены из общей численности органов внутренних дел, и на этой основе созданы штатные строевые части и подразделения ППС – полки, отдельные батальоны, роты.

154 сотрудника ППС служат в МУ МВД России «Люберецкое». В 2020 году личным составом раскрыто более 100 преступлений и пресечено более 5,4 тысячи административных правонарушений, совершенных на улицах и в других общественных местах.

«Зачастую в непростых условиях, проявляя самоотверженность, мужество и героизм, сотрудники патрульно-постовой службы полиции с честью выполняют поставленные задачи по охране порядка, в том числе при проведении общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных мероприятий», - завершается в сообщении.