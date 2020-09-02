РИАМО - 2 сен. Новую уличную парковку для грузовых автомобилей обустроили в Пресненском районе столицы около дома №10/7 по Шмитовскому проезду между станциями метро «Выставочная» и «Улица 1905 года», сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Московского паркинга».

«На парковке действует следующий тариф: с 08:00 до 21:00 – 190 рублей за первые 30 минут, с 21:00 до 08:00 – 100 рублей за первые 30 минут. С 31 минуты стоимость возрастает до 1 тысячи рублей в час», - сказал собеседник агентства.

По его словам, прогрессивный тариф введен для того, чтобы грузовики не занимали парковочные места слишком долго и освобождали их для других автомобилей сразу же после погрузки или разгрузки товара.

Такие парковочные места чаще всего организуют вблизи крупных магазинов, универсамов и торговых центров. Они предназначены только для разгрузки или погрузки грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 1,5 тонн. Парковки для грузовиков всегда отмечены дорожными знаками и информационными табличками, размещение легковых автомобилей в этих зонах запрещено.

«На данный момент в Москве организовано около 40 парковочных мест для грузовых транспортных средств, с начала года там припарковались более 3,1 тысячи раз», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что на городских парковках также предусмотрено порядка 120 специальных мест для туристических автобусов, которые располагаются возле парков, музеев и других достопримечательностей.

Посмотреть расположение парковочных мест для грузовых автомобилей можно на карте на сайте http://parking.mos.ru/ и в мобильном приложении «Парковки Москвы».