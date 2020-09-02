РИАМО - 2 сен. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти народного артиста СССР Владимира Андреева, сообщил во время церемонии прощания с артистом худрук и директор Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков.

В тексте президент отметил, что скончавшийся был выдающимся актером и режиссером, внесшим большой вклад в отечественную культуру.

«С глубокой скорбью узнал о кончине народного артиста СССР Владимира Алексеевича Андреева. Ушел из жизни выдающийся актер, режиссер и педагог, внесший огромный вклад в развитие отечественного искусства. Светлая память о Владимире Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников», - зачитал Меньшиков телеграмму Путина.

Телеграмму с соболезнованиями также направил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что до конца жизни у Андреева было молодое восприятие жизни, а сам он давал главные ориентиры в отечественном искусстве.

«Владимиру Алекссевичу Андрееву 27 августа исполнилось 90 лет. В поздравительном тексте я ему написал: «То ли потому, что Вы уже много лет окружены молодежью, Вы сохранили абсолютно молодой вид, молодое восприятие жизни». Он действительно был именно таким. Через два дня после юбилея Владимира Алексеевича не стало. Он был человеком высочайшей культуры и ума. Он давал главные ориентиры в искусстве и жизни», - заключается в телеграмме мэра столицы.

Руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в ходе церемонии прощания отметил, что Андреев был великим мастером российского театра.

«Ушел великий мастер, через рукопожатия которого сотни людей почувствовали ту самую атмосферу лучших традиций отечественного театрального искусства. К сожалению, сегодня мы прощаемся с этой эпохой. Я очень надеюсь, что те, кто пользовался возможностью быть рядом с Владимиром Алексеевичем, станут продолжателями того, что он заложил», - подчеркнул Кибовский.

Ректор ГИТИС Григорий Заславский добавил, что Владимир Андреев обладал потрясающим умением взаимоотношений.

«Он воспитал очень многих учеников, и на протяжении 4,5 лет, что я руковожу институтом, он учил меня руководить - своим примером, своими словами, своими отказами идти навстречу там, где он считал, что это не нужно. Он знал, что такое компромисс. Но он знал границу, когда нельзя дальше на что-то соглашаться. Это потрясающее умение взаимоотношений», - рассказал Заславский.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль отметил, что театр для Андреева был целой жизнью.

«Он был скромный, но очень мощный. То, что он делал на сцене, это была не игра. Это была его жизнь. Ему можно было всегда верить. Я очень сожалею, что только в конце его жизни я с ним познакомился лично. Конечно, память о нем будет жить в моем сердце и тех, кто соприкасался с ним, долгие годы», - заключил Рошаль.

Андреев скончался 29 августа на 91-м году жизни. Причиной смерти режиссера стал микроинсульт.

Андреев был главным режиссером Малого театра, Театра имени Ермоловой, затем — художественным руководителем Театра имени Ермоловой. С 2012 года он занимал пост президента этого театра. Кроме того, артист преподавал в ГИТИС — он был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Андреев скончался 29 августа на 91-м году жизни. Причиной смерти режиссера стал микроинсульт.

Андреев был главным режиссером Малого театра, Театра имени Ермоловой, затем — художественным руководителем Театра имени Ермоловой. С 2012 года он занимал пост президента этого театра. Кроме того, артист преподавал в ГИТИС — он был заведующим кафедрой актерского мастерства.