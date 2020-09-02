РИАМО – 2 сен. Актриса Мария Аронова выразила сожаление, что не успела поработать вместе с коллегой по цеху Борисом Клюевым, сообщает Газета.ru.

Аронова рассказала, что встречалась с Клюевым в Доме актера. Он запомнился артистке как приятный человек.

«Всегда с хорошим настроением, ухоженный, красивый, потрясающий человек. Никогда невозможно было понять, устал ли он, болеет ли. Рановато (ушел из жизни – ред.)», — сказала Аронова.

Народный артист России Борис Клюев умер 1 сентября в возрасте 76 лет. Два года он боролся с онкологическим заболеванием.

Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра и снялся во многих фильмах. В последние годы он пережил новую волну популярности после роли в сериале «Воронины».​