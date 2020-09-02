РИАМО – 2 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным вмешиваться в конфликт вокруг фильма о Викторе Цое, сообщает Газета.ru.
Ранее отец и сын Виктора Цоя направили письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы не допустить выхода картины Алексея Учителя «Цой». Родственники музыканта посчитали фильм пошлым зрелищем и попросили президента разобраться в ситуации.
«Нет, мне неизвестно, что такое обращение было. Там какая-то странная история с этим обращением», — сказал Песков.
По его словам, в любом случае президент вряд ли может быть адресатом в данной истории.
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