РИАМО – 2 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным вмешиваться в конфликт вокруг фильма о Викторе Цое, сообщает Газета.ru.

Ранее отец и сын Виктора Цоя направили письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы не допустить выхода картины Алексея Учителя «Цой». Родственники музыканта посчитали фильм пошлым зрелищем и попросили президента разобраться в ситуации.

«Нет, мне неизвестно, что такое обращение было. Там какая-то странная история с этим обращением», — сказал Песков.

По его словам, в любом случае президент вряд ли может быть адресатом в данной истории.