РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В городском округе Люберцы на территории Малаховского озера 5 и 6 сентября состоится турнир по пляжному волейболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.
«5 сентября в 10:00 состоятся игры мужских пар, в 14:00 - женских пар. 6 сентября в 10:00 пройдут игры смешанных пар», - говорится в сообщении.
Победитель получит призовой фонд турнира.
Регистрация и подробная информация на страничке «ВКонтакте» https://vk.com/volleylub и по телефону 8(925) 898-14-32.
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