РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 сен. В городском округе Люберцы на территории Малаховского озера 5 и 6 сентября состоится турнир по пляжному волейболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«5 сентября в 10:00 состоятся игры мужских пар, в 14:00 - женских пар. 6 сентября в 10:00 пройдут игры смешанных пар», - говорится в сообщении.

Победитель получит призовой фонд турнира.

Регистрация и подробная информация на страничке «ВКонтакте»​ https://vk.com/volleylub​ и по телефону 8(925) 898-14-32.